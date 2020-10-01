Россия выделила более 68 млн руб. на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19

Правительство России распорядилось выделить МЧС более 68 млн рублей на закупку и доставку материалов, необходимых в борьбе с коронавирусом для Кабо-Верде, Анголы и Афганистана. Соответствующее распоряжение в четверг, 1 октября, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить МЧС России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере до 45 млн 72 тыс. рублей на финансирование расходов, связанных с оказанием срочной гуманитарной помощи населению Республики Кабо-Верде, Республики Ангола и Исламской Республики Афганистан в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. <…> И до 23 млн 484 тыс. рублей на финансирование расходов по доставке гуманитарных грузов», — говорится в документе.

МЧС должно закупить на эти средства медицинские изделия, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты (СИЗ), после чего должно доставить их в Кабо-Верде и Анголу.

До 1 февраля министерство обязано отчитаться перед правительством.

Днем ранее стало известно, что бедным странам выделят $12 млрд на вакцину от коронавируса. Средства распределит Всемирный банк.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром им. Н. Гамалеи.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.