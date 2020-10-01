Петербурженке выплатят 140 тыс. рублей за наезд погрузчика

Посетительнице строительного гипермаркета «Максидом» выплатят 140 тыс. рублей компенсации за наезд погрузчика на ногу. Такое решение принял Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщает телеканал «78», водитель автомобиля-погрузчика наехал на ногу женщине в то время, как она совершала покупки. После полученных травм пострадавшая решила обратиться в суд, который в итоге ее поддержал.

Организация полностью признала свою вину и перечислила деньги на счет взыскательницы.

27 сентября сообщалось, что в Петербурге эвакуатор сбил 13-летнюю девочку-подростка. С тяжелыми травмами она была госпитализирована.