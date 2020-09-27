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В Петербурге эвакуатор сбил девушку

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В Санкт-Петербурге девушка увидела, как ее подруга попала под колеса эвакуатора и пошла дальше. Об этом 27 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Гражданском проспекте. 13-летняя девочка пыталась успеть за своей подругой, когда они переходили дорогу. Та, что стала инициатором забега, в какой-то момент остановилась, а ее подруга была сбита эвакуатором. От удала она отлетела на несколько метров, а ее подруга, видимо шокированная произошедшим, пошла дальше вперед.

В пресс-службе управления МВД по городу сообщили, что ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Ранее в этот же день в Калининградской области автобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с груженным песком грузовиком. Погибли семь человек.

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