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Мишустин призвал чиновников внимательно относиться к публичным заявлениям

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Все члены правительства России должны внимательно относиться к публичным высказываниям и избегать двусмысленности. Об этом в четверг, 1 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас — серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, в частности, что двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, а затем нанести прямой ущерб экономике.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что главным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы.

Кроме того, 21 июня российский лидер раскритиковал чиновников, которые «выпячивают напоказ» свое благосостояние, так как большинство граждан живут очень скромно.

В марте Путин поручил разработать и внести в парламент проект закона, который будет контролировать соблюдения россиянами и чиновниками норм русского языка, пишет «Газета.ру».

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