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«Почту России» не смогли засудить за медлительность

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Житель России не смог получить от «Почты России» компенсацию за не полученные вовремя письма. Об этом сообщили в Симоновском суде Москвы в четверг, 1 октября.

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Претензии истца, имя которого не называется, были связаны с двумя случаями. Первый касался отправленного его родственником письма с важной информацией, которое шло из Москвы в Соликамск (Пермский край) 13 дней. Второй касался судебного отправления из Кубани, которое доставлялось две недели, передает «РИА Новости».

Истец подал иск, в котором указал, что в первом случае контрольный срок доставки составлял семь дней, во втором — пять. Сумма компенсации, которую он требовал, составляла 5 тыс. рублей.

Суд отклонил иск, ссылаясь на то, что Пермский край отнесен к труднодоступным территориям и там контрольные сроки увеличены до 21 дня. Также судья указал на то, что письма не были заказными, их не регистрировали, поэтому выяснить конкретные причины задержки уже не получится.

Истец не согласился с решением и пытался его обжаловать, но Мосгорсуд жалобу отклонил.

19 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла АО «Почта России» предупреждение за надбавки к тарифам за услуги в труднодоступных населенных пунктах. Граждане, живущие в таких местах, не должны платить за посылки вдвое больше своих соседей, заявили в ведомстве. На устранение нарушений почтовому оператору дали десять дней.

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