Прямой эфир

Ураганный ветер снес крест с купола храма в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области в станице Калитвенской ураганным ветром снесло крест с купола церкви Успения Пресвятой Богородицы. Крест был установлен около четырех лет назад.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на настоятеля храма иерея Игоря Лосева, инцидент произошел в среду, 30 сентября. За несколько лет деревянный крест высотой 2,5 м обветшал, а около двух месяцев назад покосился. Храму купили новый крест, но установить не успели.

Во время урагана, который обрушился на Ростовскую область накануне, во многих населенных пунктах упали деревья. В станице Багаевской дерево придавило автомобиль. В этот момент в салоне было двое мужчин, они погибли.

В Ростове-на-Дону была зафиксирована пыльная буря.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020