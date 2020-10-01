Ураганный ветер снес крест с купола храма в Ростовской области

В Ростовской области в станице Калитвенской ураганным ветром снесло крест с купола церкви Успения Пресвятой Богородицы. Крест был установлен около четырех лет назад.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на настоятеля храма иерея Игоря Лосева, инцидент произошел в среду, 30 сентября. За несколько лет деревянный крест высотой 2,5 м обветшал, а около двух месяцев назад покосился. Храму купили новый крест, но установить не успели.

Во время урагана, который обрушился на Ростовскую область накануне, во многих населенных пунктах упали деревья. В станице Багаевской дерево придавило автомобиль. В этот момент в салоне было двое мужчин, они погибли.

В Ростове-на-Дону была зафиксирована пыльная буря.