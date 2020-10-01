Первая серия вакцины «ЭпиВакКороны» будет насчитывать 10 тыс. доз

Первая пострегистрационная серия вакцины «ЭпиВакКороны» будет насчитывать 10 тыс. доз. В клинических испытаниях примут участие 5 тыс. добровольцев. Отдельное тестирование проведут на 150 людях старше 60 лет. Специалисты уточняют, что «ЭпиВакКорона» состоит из двух частей. Первая и вторая вакцинации проводятся с интервалом 21 день. Протокол третьего исследования находится в разработке, сообщили в институте. Первые два этапа показали эффективность препарата.

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина может пройти необходимое тестирование и подойти к этапу регистрации к 15 октября.