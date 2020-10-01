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Появилось видео задержания похитителей подаренной Путиным иконы

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Министерство внутренних дел России 1 октября опубликовало видео задержания похитителей иконы, которую в 2001 году подарил Иверскому монастырю на Валдае Владимир Путин.

На записи видно, как силовики проникли в квартиру подозреваемых и обнаружили похищенные вещи, в том числе драгоценности и украденную икону.

О том, что сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось обнаружить икону и задержать ее похитителей стало известно ранее в этот же день.

Похищение было совершено в ночь на 1 сентября. Двое воров подплыли к острову, на котором располагается монастырь, на лодке и с помощью подкопа проникли в обитель. Разбив окно, они забрались в храм и украли иконы и драгоценности.

Икону монастырю подарил Путин еще в 2001 году. В ближайшее время похищенное будет возвращено в монастырь.

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