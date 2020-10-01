Дело об истязании отчимом двухлетнего малыша под Москвой направлено в суд

Прокуратура в Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», возбужденному в отношении мужчины, который систематически избивал своего двухлетнего пасынка. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Материалы дела уже преданы в суд для рассмотрения по существу.

«Дмитровская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Саратовской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)», — заявили в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в арендованном частном доме в Дмитровском городском округе Подмосковья, регулярно избивал ребенка. В результате его издевательств мальчик получил тяжкий вред здоровью, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время ребенок находится у своей бабушки. Прокуратура также направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу ребенка причиненного ему морального вреда.

О преступлении стало известно 19 июля, после того, как охранница у КПП поселка при совхозе «Останкино» в Дмитрове заметила мальчика на улице. Ребенок был плохо одет, хромал и плакал. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. По данным правоохранителей, его отчим издевался над ребенком более двух недель, систематически избивая с 1 по 18 июля. Подозреваемый в истязании пасынка признался, что испытывал к мальчику неприязнь. Позже он был арестован и в настоящий момент находится под стажей.

В отношении 29-летней матери мальчика СК возбудило уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Как уточнили в прокуратуре, судья Дмитровского судебного района приговорил ее к 300 часам обязательных работ.