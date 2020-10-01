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Во ФСИН заявили о планах ликвидировать тюремные «call-центры»

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Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза России предложит план по ликвидации фальшивых банковских call-центров в тюрьмах и колониях, установив в них технику подавления сигналов сотовой связи. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН в четверг, 1 октября.

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Руководство ФСИН представит на заседании Совета безопасности 1 октября детальный план мероприятий ликвидации таких call-центров.

Информацию подтвердил источник газеты в правительстве.

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН, заявил изданию, что ведомство планирует запросить из бюджета около 3 млрд рублей на оснащение высокотехнологичным оборудованием, глушащим сигнал сотовых операторов на местах. Рассматривается несколько решений.

По словам топ-менеджера, ФСИН пока не собирается использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех, как, например, при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так как электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье сотрудников и заключенных.

Директора по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов заявил газете, что еще в июне был зафиксирован трехкратный рост телефонных мошеннических операций «за первые месяцы активной коронавирусной изоляции».

В ноябре 2019 года СМИ со ссылкой на осведомленный источник уже сообщали, что в российских тюрьмах могут появиться «блокираторы» сигнала сотовой связи для борьбы с мошенничеством. Отмечалось, что коллегия МВД 1 ноября провела заседание, по итогам которого поручила проработать меры по снижению числа преступлений с использованием IT- технологий, одна из которых — установка «глушилок» сигнала сотовой связи в колониях.

Вопрос было поручено проработать МВД совместно с ФСИН, Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором до 30 июля 2020 года.

9 января 2020 года группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, дающий возможность отключать номера незаконно используемых мобильных телефонов в местах лишения свободы.

В июле СМИ сообщили, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о возможности отключения от обслуживания сотовых номеров в тюрьмах и колониях.

Проект закона предлагает позволить исправительным учреждения просить сотовых операторов прекращать оказание услуг связи «в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территории учреждений, исполняющих наказания».

Операторы же будут обязаны прекращать оказание услуг на основании письменного мотивированного решения главы территориального органа уголовно-исправительной системы, в ведении которого находится исправительное учреждение или СИЗО.

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