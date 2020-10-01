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В октябре в Белоруссию поставят 1,65 млн т нефти из России
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В октябре в Белоруссию поставят 1,65 млн т нефти из России

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Белоруссия в октябре планирует получить для переработки на нефтеперерабатывающих заводах 1,65 млн т нефти из России. Об этом в четверг, 1 октября, заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

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«Поставка нефти для ее переработки на НПЗ в октябре 2020 года планируется в объеме 1,7 млн тн, в том числе 1,65 млн т российской нефти, включая 80 тыс. т по железной дороге», — цитирует его ТАСС.

25 сентября посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Россия и Белоруссия нашли консенсус по основным положениям в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году.

В июле Москва и Минск подписали три международных документа, два из которых касаются изменения условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Белоруссии российской нефти.

Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в начале апреля. Это произошло из-за того, что во время переговоров об условиях поставки стороны не достигли соглашения. В начале апреля Минск после нескольких месяцев переговоров с Москвой договорился о заключении апрельских контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставки сырья по цене $4 за баррель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками.

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