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Российские магазины Castorama продали за 7,4 млрд рублей

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Британская компания Kingfisher, владеющая сетью гипермаркетов Castorama, продала свои российские DIY-магазины ретейлеру «Максидом». О том, что сделка на общую сумму в 7,4 млрд рублей завершена, сообщила пресс-служба компании в четверг, 1 октября.

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«Я рад сообщить о завершении продажи Castorama Russia компании Maxidom. Я хотел бы поблагодарить наших коллег из Castorama Russia за их вклад в Kingfisher и пожелать им всего наилучшего в будущем», — заявил генеральный директор Kingfisher Тьерри Гарнье.

80% от этой суммы будет выплачено сразу при закрытии сделки, а оставшиеся 20% продавец получит равными частями в течение двух лет. Отмечается, что продажа сети была завершена 30 сентября и стороны сделки получили все необходимые разрешения от регуляторов.

О своих планах покинуть российский рынок Kingfisher заявила в ноябре 2018 года. Также компания захотела уйти из Испании и Португалии.

Решение свернуть деятельность в трех странах объяснялось новой стратегией, согласно которой компания намерена акцентировать все внимание на рынках, где она занимает лидирующие позиции. В России выйти в лидеры ей не удалось.

В 2017 и 2018 годах российские магазины сети приносили лишь убытки. Они оценивались в £8 млн ($10,2 млн). На момент объявления об уходе из России на территории страны функционировало 20 магазинов сети Castorama. Первый из них открылся в Самаре в 2006 году.

При этом «Интерфакс» уточняет, что в последние четыре года выручка Castorama снижалась, достигнув в 2019 году 26,353 млрд рублей. Чистый убыток компании составил 5,425 млрд рублей, увеличившись за год почти на 1,5 млрд рублей.

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