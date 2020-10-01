Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом вертолете

Сообщения о сбитом в непризнанном Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС Азербайджана не соответствуют действительности, сообщил 1 октября глава пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.

«Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — цитирует его «РИА Новости».

О том, что в Нагорном Карабахе был сбит вертолет Азербайджана, заявили ранее в Минобороны Армении. По данным ведомства, вертолет упал на территории Ирана. Позднее в ходе брифинга представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян упомянул о еще двух сбитых вертолетах.

Обострение ситуации в непризнанном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожено 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Россия и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом, но считает эту территорию своей.