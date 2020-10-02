Зеленый шум: как Китай отказывается от угля

Китай продолжает развивать угольную энергетику, несмотря на недавнее заявление главы государства Си Цзиньпина об ускорении темпов сокращения выбросов углекислого газа и достижении углеродной нейтральности к 2060 году. Международные эксперты отмечают, что Китай действительно вкладывает гигантские средства в возобновляемые источники энергии, однако к заявлениям о сокращении угледобычи относятся с осторожностью — руководство страны неоднократно отмечало, что развивающаяся экономика не должна нести такое же бремя сокращений выбросов, как в развитых странах. Что значит уголь для китайцев — в фотогалерее «Известий»
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Пик выбросов углекислого газа в Китае, по мнению Си Цзиньпина, придется на 2030 год
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Доля угольной генерации в энергетическом балансе страны действительно уже снизилась — с 68% в 2012 году до 55,3% в 2020-м
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В соответствии с Парижским соглашением по изменению климата, определившим вектор перехода к зеленой и низкоуглеродной экономике, Китай должен закрыть более 40% угольных электростанций
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Выбросы от сжигания угля наносят колоссальный вред окружающей среде, многие китайские города окутаны смогом
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Однако из-за нехватки электроэнергии невозможно будет выполнить все экономические задачи следующей пятилетки, поставленные руководством страны
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Фото: Getty Images
Китай — крупнейший в мире производитель и потребитель угля и электричества, полученного в результате его сжигания
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Поэтому наряду с развитием возобновляемых источников энергии в стране продолжает развиваться угольная энергетика
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В прошлом году китайское правительство одобрило разработку 40 новых угольных месторождений
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Дополнительное беспокойство у руководства страны вызывают проблемы с рабочими местами и экономическим ростом, особенно в условиях пандемии
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Фото: Getty Images
Стоит отметить, что не только Китай не торопится с отказом от угольной энергетики. Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на добычу угля и снял запреты на разработку угольных месторождений на федеральных землях, схожей политики придерживаются и многие страны Восточной Европы
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Фото: Getty Images
Китай выводит из эксплуатации устаревшие угольные электростанции, однако заменяет их новыми, более совершенными
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Фото: Getty Images
Кроме того, в условиях растущей геополитической напряженности китайское правительство стремится сократить зависимость от поставок энергии из-за рубежа
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