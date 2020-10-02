Зеленый шум: как Китай отказывается от угля

Китай продолжает развивать угольную энергетику, несмотря на недавнее заявление главы государства Си Цзиньпина об ускорении темпов сокращения выбросов углекислого газа и достижении углеродной нейтральности к 2060 году. Международные эксперты отмечают, что Китай действительно вкладывает гигантские средства в возобновляемые источники энергии, однако к заявлениям о сокращении угледобычи относятся с осторожностью — руководство страны неоднократно отмечало, что развивающаяся экономика не должна нести такое же бремя сокращений выбросов, как в развитых странах. Что значит уголь для китайцев — в фотогалерее «Известий»