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Пассажирский автобус в Тверской области попал в ДТП

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В Конаковском районе Тверской области утром 1 октября произошла авария с летальным исходом. По информации местного сообщества «Подслушано у Водителей Конаково», по дороге на Дмитрову Гору столкнулись автомобиль Mazda и пассажирский автобус.

У водителя иномарки не было шансов выжить, автомобиль получил серьезные повреждения. По информации очевидцев, в автобусе никто серьезно не пострадал, передают Тверские ведомости.

Как сообщалось ранее, в Челябинске при столкновении Daewoo Matiz и грузовика «Урал» погиб водитель легковушки. Авария произошла на улице Игуменка 27 сентября в 22:20. 54-летний мужчина за рулем Daewoo не сбавил скорость и врезался во впереди идущий грузовик «Урал».

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