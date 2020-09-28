Водитель погиб при столкновении с грузовиком в Челябинске

В Челябинске при столкновении Daewoo Matiz и грузовика «Урал» погиб водитель легковушки. Авария произошла на улице Игуменка 27 сентября в 22:20.

Как рассказали сайту 1obl.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции, 54-летний водитель Daewoo не сбавил скорость и врезался во впереди идущий грузовик «Урал». Техника в этот момент мыла дорожное ограждение.

В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и погиб на месте. По данным ГИБДД, ранее он неоднократно привлекался за различные нарушения правил дорожного движения.

За прошедшие выходные в Челябинске произошло 123 ДТП, в восьми из них пострадали люди. Два человека погибли.

28 сентября сообщалось, что три человека стали жертвами ДТП в городе Невинномысске в Ставропольском крае. По информации ГИБДД, автомобиль BMW выехал за пределы проезжей части, врезался в столб, а затем съехал в кювет, где загорелся.