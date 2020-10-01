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На реконструкцию консерватории Петербурга потратят 1 млрд рублей

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На реконструкцию Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге потратят 1 млрд рублей. Средства выделят в этом и следующем году — они пойдут на первоочередную работу. Внутри здания проведут ремонт шести этажей, лестниц, межэтажных перекрытий, кровли, фасадов.

Проект под контроль взяли власти города. Реставрация началась восемь лет назад. На объекте успели поработать три подрядчика, со всеми контракты расторгли. Руководителей одной из компаний обвиняют в хищениях. Реконструкцию планируется завершить через четыре года. Изначально предполагалось, что объект сдадут в 2019 году. Для зрителей консерватория откроется в 2025 году.

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