Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп продлил финансирование правительства до 11 декабря
Мир
МИД Австралии по ошибке раскрыл данные электронной почты тысяч граждан
Мир
Россию обвинили в несоблюдении протокола Минских переговоров
Мир
Папа римский отказался встретиться с Помпео
Мир
Запуск ракеты-носителя Delta IV с разведспутником США вновь отложили

Россияне ответят на новые вопросы в ходе переписи населения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время Всероссийской переписи населения россиянам зададут новые вопросы о языке и работе. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

Тот поступает мудро: у каких народов России надо побывать в гостях
Путешественникам будут рады от Заполярья до Кавказа

Он уточнил, что в этом году участники переписи должны будут ответить на вопрос о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни, а не только о тех, какими они владеют.

Другие вопросы нацелены на то, чтобы оценить, как граждане добираются до работы с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости.

По словам Смелова, дополнительные вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, что позволит определить потребность в социальной, транспортной инфраструктуре.

Наконец, изменения коснулись формулировок вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.

В конце июля стало известно, что Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.

Однако Смелов призвал граждан отнестись к мероприятию ответственно. Он подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи, поскольку данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий.

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Однако работа на труднодоступных территориях страны начнется уже в октябре 2020 года.

Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. При проведении переписи планировалось использовать новые методы сбора данных.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020