Россию обвинили в несоблюдении протокола Минских переговоров

Председатель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе из-за нарушения Россией режима конфиденциальности. Об этом в четверг, 1 октября, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник.

По данным агентства, российская сторона предупредила о ведении аудио- и видеозаписи переговоров, что не было согласовано заранее, кроме того, глава делегации сообщил, что Москва намерена в одностороннем порядке опубликовать записи.

Грау предложила использовать паузу для выработки единого для всех участников переговоров кодекса поведения и информационной политики. С ней согласилась украинская сторона.

В свою очередь, Киев подчеркнул, что «никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров».

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) состоится в ближайшее время, а по ее результатам будет приниматься решение о саммите глав государств.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве России, Франции и Германии.