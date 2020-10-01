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В Испании задержали россиян и болгар с 35 т гашиша

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Испанская полиция в ходе крупной операции по пресечению незаконных поставок гашиша в Европу задержала двоих россиян по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом в среду, 30 сентября, сообщило посольство РФ в Мадриде.

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«Посольство в курсе ситуации с задержанием испанскими компетентными органами группы лиц, среди которых двое россиян, по делу, связанному с наркотиками», — приводит RT сообщение ведомства.

В дипмиссии отметили, что вопрос держится на контроле, устанавливаются детали.

За четыре дня Национальная полиция Испании перехватили шесть яхт одной преступной группировки из Восточной Европы, были изъяты 35 т гашиша, отмечает телеканал «360». Всего по делу задержали двоих россиян и девятерых граждан Болгарии.

Расследование по данному делу началось еще в марте 2019 года. Первые изъятия наркотиков были произведены еще в марте этого года. Тогда правоохранители перехватила парусник, на борту которого находилось 4,6 кг гашиша, пишет сайт kp.ru. Испанские правоохранители заявили, что торговцы наркотиками используют новые маршруты через Канарские острова и Африку после того, как им перекрыли доступ через Гибралтарский пролив.

Проведенную в сентябре операцию уже назвали одной из самых крупных в истории по предотвращению морского наркотрафика, пишет НСН. Стоимость изъятого вещества оценили в €60 млрд.

В феврале 2020 года гражданин России приговорен в Белоруссии к 17 годам лишения свободы за ввоз более 311 кг гашиша.

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