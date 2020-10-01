В Гидрометцентре рассказали о средней температуре в октябре

В октябре средняя температура воздуха в России превысит норму на 1 – 2 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

Так, на Европейской части, а также на большей части Азиатской территории страны среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 – 2 градуса выше средних многолетних значений.

На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Труханском районе Красноярского края, а также на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае температурные показатели будут около нормы.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы», — пишет «РИА Новости» в четверг, 1 октября.

На юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, а также на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе месячное количество осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества.

При этом в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края осадков ожидается больше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло в европейской части России продлится минимум до понедельника, 5 октября.