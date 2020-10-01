1 октября в России стартовал осенний призыв. На военную службу отправятся 128 тыс. новобранцев. Отработанные весной меры безопасности не изменятся. Будущие солдаты на призывном пункте получат маски и перчатки. На входах будут работать медицинские посты. Все помещения и транспорт проходят специальную обработку. Призывники пройдут тестирование на COVID-19. На ж/д вокзалах новобранцев разместят в отдельных залах. По прибытии к месту службы — обязательный 14-дневный карантин.