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Минцифры готовит закон о блокировке телефонного спама

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В России готовят закон о блокировке телефонного спама. Над проектом работает министерство цифрового развития. Абоненты смогут обращаться с особой просьбой к операторам. Пользователям позволят требовать ограничить рекламные звонки. Сотовая компания передаст жалобу клиента Роскомнадзору. В случае подтверждения спама нежелательный номер, с которого поступают звонки, заблокируют. Возможно, будет создан список из особо навязчивых рекламщиков. Похожая схема борьбы с некорректным пиаром товаров и услуг по телефону уже работает в США, Британии, Германии.

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