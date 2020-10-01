Илон Маск отказался прививаться от коронавируса

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что не станет делать прививку от коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил портал Fox Business.

Как пишет издание, американский предприниматель в подкасте журналистки The New York Times Кары Свишер объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению COVID-19.

Вместе с тем Маск рассказал, что не обеспокоен выявлением в США более 7 млн случаев коронавируса, поскольку «все люди умирают».

Он также раскритиковал идею всеобщего карантинного режима, подчеркнув, что изолировать следует только людей из групп риска.

В мае Маск грозился перенести головной офис или производственные мощности предприятия из Калифорнии в другие американские штаты, например в Техас или Неваду.

Предприниматель сетовал на то, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения коронавируса, являются слишком жесткими, оказывают крайне негативное влияние на бизнес и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.