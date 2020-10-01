Прямой эфир
Сюжет:

Илон Маск отказался прививаться от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что не станет делать прививку от коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил портал Fox Business.

IT-гадание: как гуру из мира высоких технологий смотрят в будущее
Марк Цукерберг, Илон Маск и Билл Гейтс разошлись в оценках перспектив на ближайшее десятилетие

Как пишет издание, американский предприниматель в подкасте журналистки The New York Times Кары Свишер объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению COVID-19.

Вместе с тем Маск рассказал, что не обеспокоен выявлением в США более 7 млн случаев коронавируса, поскольку «все люди умирают».

Он также раскритиковал идею всеобщего карантинного режима, подчеркнув, что изолировать следует только людей из групп риска.

В мае Маск грозился перенести головной офис или производственные мощности предприятия из Калифорнии в другие американские штаты, например в Техас или Неваду.

Предприниматель сетовал на то, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения коронавируса, являются слишком жесткими, оказывают крайне негативное влияние на бизнес и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020