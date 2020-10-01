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Навязчивые звонки предложили блокировать после жалоб абонентов

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Минцифры разработало проект изменений в закон «О связи», которые позволят бороться с телефонным спамом. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Согласно проекту, с которым ознакомились «Известия», абонент сам может обратиться к оператору связи с требованием о блокировке номера спамера. Сотовая компания передаст сведения в специальную систему, которую будет вести Роскомнадзор. В случае подтверждения спама, номер в течение суток занесут в перечень и заблокируют.

Опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка полагают, что законопроект Минцифры — это давно назревшая инициатива. Однако у них есть и замечания в документу. Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский к недостаткам законопроекта отнес включение в одно понятие «спама» трёх различных явлений: рекламу, мошеннические действия (фрод) и ложные сообщения о терроризме. А генеральный директор «Ассоциации операторов телефонной связи» Сергей Ефимов первостепенной задачей порекомендовал определить достоверность номеров инициаторов звонка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Реклама на паузе: Минцифры готовит закон о блокировке телефонного спама

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