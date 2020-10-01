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Правительство снизит целевые показатели по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт»

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Правительство России уменьшило планку по объему поставок промышленной продукции из РФ — одному из ключевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» после сокращения ориентира по числу занятых в малом и среднем бизнесе. Кабмин снижает целевые показатели уже по второму нацпроекту.

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К 2024 году объем поставок промышленной продукции из России должен сократиться на $59 млрд — до $146 млрд, следует из обновленного паспорта федерального проекта «Промышленный экспорт», который есть в распоряжении «Известий». Кроме того, власти планируют уменьшить финансирование проекта до 299 млрд рублей с 423 млрд.

Паспорт федерального проекта «Международная кооперация и экспорт» включает в себя такие меры, как поддержка организаций, реализующих программы повышения конкурентоспособности, льготные кредиты по экспортным контрактам, помощь в производстве высокотехнологичных товаров, возмещение затрат компаний на регистрацию за границей объектов интеллектуальной собственности.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев скорректировать целевые показатели нацпроектов, продлив срок их реализации до 2030 года. Такое решение было принято в связи с пандемией COVID-19.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставка на понижение: целевой объем промышленного экспорта сократят

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