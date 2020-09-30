Реконструкция в аэропорту Магнитогорска начнется в 2021 году

Работы по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Магнитогорска начнутся в следующем году. Об этом на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Стоимость проекта — 5,3 млрд рублей. Закончить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году, передает 1obl.ru. «До конца года будет получено заключение государственной экспертизы. При доведении федерального финансирования строительно-монтажные работы можно начать уже в 2021 году вместо запланированного ранее 2022 года», — добавили в пресс-службе администрации Челябинской области.

Аэропорт в Великом Устюге откроется в ноябре после реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на пленарной сессии II Международного Северного форума по устойчивому развитию. Удлинение ВПП с 1,5 тыс. м до 1,8 тыс. м позволит принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.