Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня
Мир
Самолет ВВС США С-130 Hercules экстренно сел в аэропорту Одессы
Мир
Москва заявила о готовности к возобновлению очных встреч по Донбассу в Минске
Экономика
Россия продолжит переговоры с Нидерландами о налоговых соглашениях
Мир
Свыше 40 стран подали заявки на российскую вакцину от коронавируса

Реконструкция в аэропорту Магнитогорска начнется в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Магнитогорска начнутся в следующем году. Об этом на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Стоимость проекта — 5,3 млрд рублей. Закончить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году, передает 1obl.ru. «До конца года будет получено заключение государственной экспертизы. При доведении федерального финансирования строительно-монтажные работы можно начать уже в 2021 году вместо запланированного ранее 2022 года», — добавили в пресс-службе администрации Челябинской области.

Аэропорт в Великом Устюге откроется в ноябре после реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на пленарной сессии II Международного Северного форума по устойчивому развитию. Удлинение ВПП с 1,5 тыс. м до 1,8 тыс. м позволит принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020