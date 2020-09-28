Аэропорт в Великом Устюге откроется в ноябре после реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на пленарной сессии II Международного Северного форума по устойчивому развитию.

«В России существует родина Деда Мороза — это город Великий Устюг. В ноябре после реконструкции взлетно-посадочной полосы этот аэропорт открывается, и я приглашаю всех посетить российскую родину российского Деда Мороза», — приводит «РИА Новости» слова Нерадько.

Он подчеркнул, что ежегодно в Великий Устюг приезжают тысячи туристов.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Великий Устюг превращается в центр притяжения туристов благодаря грамотным управленческим решениям, передает ИА «СеверИнфо».

В августе прошлого года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что произойдет удлинение ВПП с 1,5 тыс. м до 1,8 тыс. м, что позволит принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, сообщает ТАСС.