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Вызывающий дожди самолет задействуют в Крыму

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В Симферополь прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет». В задачу экипажа входит искусственное увеличение осадков в Крыму.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на Росгидромет, пересекая облака, аппаратура самолета получает информацию о стадии их развития: термодинамике, турбулентных потоках, микроструктуре, распределении влажности и переохлажденной воды. При повтором заходе самолета аппараты уже воздействуют на облачную систему, вызывая дожди.

В ведомстве отметили, что после активных воздействий в течение сезона количество осадков по сравнению с многолетними статистическими данными может увеличиться на 10-30%.

При этом все работы соответствуют строгим экологическим нормативам, концентрация реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю 1%, что меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе.

Агентство отмечает, что в Крыму из-за засухи обмелели водохранилища, которые питают Симферополь и окрестности. Вода подается по графику.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что власти республики заключили с Росгидрометом контракт на проведение работ по увеличению осадков на сумму 25,5 млн рублей.

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