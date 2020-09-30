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Временную площадку для размещения бродячих собак нашли в Брянске

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Власти Брянска выбрали площадку для временного размещения бродячих собак. Ее задействуют до открытия постоянного городского приюта.

Участок располагается на улице Почтовой в Бежицком районе. Площадь территории составляет 1,5 га. Для животных подготовят помещения, обеспеченные электроснабжением, водой и канализацией. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Для открытия временного приюта потребуется согласование управления ветеринарии. Глава городской администрации Александр Макаров поручил комитету ЖКХ срочно провести выездное совещание с ветеринарами.

В 2020 году специализированные службы провели отлов 720 бездомных животных. Собаки были чипированы и возвращены на улицы.

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