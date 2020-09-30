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В Москве сотрудник ДПС сбил ребенка

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Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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ДТП произошло 28 сентября, сотрудник ДПС был за рулем служебного автомобиля и направлялся в сторону Строгинского бульвара. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов он сбил 11-летнего ребенка.

«Подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В отношении сотрудника ДПС проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник информагентства.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибленной раной спины.

В мае патрульный автомобиль ДПС, преследуя нарушителя, сбил на пешеходном переходе женщину, пишет «Газета.ру».

В марте в Московской области высокопоставленный сотрудник полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик был госпитализирован с травмами.

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