В Москве сотрудник ДПС сбил ребенка

Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло 28 сентября, сотрудник ДПС был за рулем служебного автомобиля и направлялся в сторону Строгинского бульвара. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов он сбил 11-летнего ребенка.

«Подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В отношении сотрудника ДПС проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник информагентства.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибленной раной спины.

В мае патрульный автомобиль ДПС, преследуя нарушителя, сбил на пешеходном переходе женщину, пишет «Газета.ру».

В марте в Московской области высокопоставленный сотрудник полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик был госпитализирован с травмами.