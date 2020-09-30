«Вектор» завершил испытания второй вакцины от COVID-19

Центр «Вектор» завершил клинические испытания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава Роспотребнадзора заявила, что нет смысла проверяться на COVID-19, не соблюдая правила. Главный государственный санитарный врач России призывает носить маски и перчатки. Она отмечает, что защищать органы дыхания должны и переболевшие. Но Анна Попова считает, что для ввода специальных ограничений в регионах нет оснований. В шести федеральных округах специалисты не отмечают значимых изменений в цифрах по заболеваемости. Анна Попова высказала мнение, что, скорее всего, коронавирус станет сезонным.