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Кравцов призвал желающих стать управленцами получать второе высшее образование

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Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил мнение, что получать профессию управленца нужно уже во вторую очередь, при наличии образования в той сфере, в которой хотелось бы стать госслужащим. Об этом он заявил в среду, 30 сентября, в ходе общения со школьниками во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной.

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По словам министра, госслужба может быть в разных направлениях. В связи с этим он порекомендовал учащимся получить первое высшее образование в интересующей отрасли, приведя в пример то, что он сам изначально отучился по педагогической специальности, прежде чем идти учиться на управленца.

«Потому что нельзя управлять объектом, не зная его. Если у нас есть такая специальность «государственное и муниципальное управление», это не должно быть как первое высшее образование. Когда принципы общие управления есть, а предмета, когда вы приходите, вы не знаете, — это очень большая проблема», — приводит его слова «РИА Новости».

6 сентября на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске стартовал суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России».

7 сентября стало известно, что победителями стали 106 участников.

«Лидеры России» — это конкурс, целями которого являются поиск и поддержка талантливых руководителей нового поколения. Впервые он прошел в 2017–2018 годах, победителями стали 103 участника.

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