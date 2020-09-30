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Минпросвещения начало разработку аналога TikTok для школьников

Минпросвещения начало разработку аналога TikTok для школьников

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Министерство просвещения России планирует представить социальную сеть для школьников по аналогии с популярным сервисом TikTok. Об этом в среду, 30 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной.

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«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — цитирует его «РИА Новости».

Кравцов уточнил, что ведомство ведет работу над проектом совместно с компанией Mail.ru Group.

Также министр напомнил, что Минпросвещения работает над отечественной системой видео-конференц-связи.

В мае стало известно, что в российских школах началась апробация отечественного аналога видеосервиса Zoom, предназначенного для проведения уроков. Ожидается, что сервис видеокоммуникаций станет частью разрабатываемой российской образовательной платформы «Мое просвещение».

Структура платформы будет содержать набор функций аудио и видео, которые сопоставимы с зарубежными аналогами, в том числе и с Zoom.

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