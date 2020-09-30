Тамбовские волонтеры научились помогать особым детям

В Тамбовском государственном университете (ТГУ) прошел мастер-класс для волонтеров «Лаборатория успеха». Активисты научились оказывать психологическую помощь детям и подросткам из социальных учреждений реабилитации, имеющим психические и психологические расстройства, ограниченные возможности здоровья.

Помочь особенным детям не только открыться, но и развиваться творчески должна индийская техника рисования на поверхности воды — эбру. Волонтеры — студенты факультета культуры и искусств ТГУ, освоившие ее, впоследствии будут заниматься рисованием с детьми. По словам специалистов, в рисунке отражаются переживания и беспокойства человека, все работы потом рассматривают опытные психологи.

Для детей из социальных учреждений активисты проведут занятия по индийской технике. По результатам будет организована тематическая выставка, сообщает портал «Тамбовская жизнь».

Подробнее о важности волонтерских инициатив, как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».