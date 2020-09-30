Прямой эфир

Тамбовские волонтеры научились помогать особым детям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовском государственном университете (ТГУ) прошел мастер-класс для волонтеров «Лаборатория успеха». Активисты научились оказывать психологическую помощь детям и подросткам из социальных учреждений реабилитации, имеющим психические и психологические расстройства, ограниченные возможности здоровья.

Помочь особенным детям не только открыться, но и развиваться творчески должна индийская техника рисования на поверхности воды — эбру. Волонтеры — студенты факультета культуры и искусств ТГУ, освоившие ее, впоследствии будут заниматься рисованием с детьми. По словам специалистов, в рисунке отражаются переживания и беспокойства человека, все работы потом рассматривают опытные психологи.

Для детей из социальных учреждений активисты проведут занятия по индийской технике. По результатам будет организована тематическая выставка, сообщает портал «Тамбовская жизнь».

Подробнее о важности волонтерских инициатив, как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020