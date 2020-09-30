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Ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве за месяц

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Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ в ночь на 30 сентября опустилась до 5,1 градуса. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

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«В Москве, на ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до 5,1 градуса, холоднее ночи в столице в сентябре не было», — отмечается в сообщении.

В Подмосковье также выдалась холодная последняя ночь месяца. По данным синоптиков, в Истре ночью 30 сентября минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, в Коломне — 3,7 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Первая ночь октября в столичном регионе будет прохладной, но без заморозков.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло в европейской части России продлится минимум 5 октября. По словам синоптика, на протяжении этого времени температура днем будет на 5–6 градусов выше нормы, столбики термометров достигнут отметки от +17 до +20 градусов. Это связано с тем, что европейская часть страны находится в теплой части антициклона.

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