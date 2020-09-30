Зрители оценили работу актера Полухина в фильме «Шугалей-2»

Пользователи ресурса Otzovik.com высоко оценили актерскую работу Кирилла Полухина, сыгравшего в фильме «Шугалей-2». Зрители поставили ленте оценку 4,77 балла из 5.

«Посмотрела сразу две серии «Шугалея». Вторая почему-то понравилась больше. Кино жесткое, сложное, сугубо «мужское». Про политику, про террористов, да еще и снято по реальным событиям, даже персонажи не вымышленные, а под своими реальными именами. Поэтому стала смотреть от начала и до конца, несмотря на то что это не мой жанр. Фильм тяжелый», — пишет пользователь Тамара из Москвы.

Картина рассказывает о россиянах, прибывших в Ливию для проведения социологического исследования. В процессе работы Максима Шугалея и Самера Суэйфана взяли в плен боевики и уже больше года держат в тюрьме без предъявления обвинений

Некоторые зрители обратили внимание, что «Шугалей-2» пока не получил логической концовки, ведь россияне пока не вернулись на родину.

Несмотря на некоторые тяжелые сцены, именно благодаря фильму о судьбе россиян узнали во всем мире, пишет Елена из Санкт-Петербурга. Она отмечает, что до выхода первой части, премьера которой состоялась 1 мая 2020 года, мало кто знал о судьбе наших соотечественников в Ливии.

Подписчики онлайн-кинотеатра Ivi.ru поставили кинокартине 8.3 балла из 10, а пользователи ресурса Tvzavr.ru призвали всех россиян посмотреть боевик.

Россиян уже больше года удерживают в Ливии террористы группировки RADA под командованием Абд аль-Рауфа Карры. Пленники содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига» под Триполи. Российская и мировая общественность прилагают большие усилия для возвращения россиян на родину. Выход фильма «Шугалей-2» играет в этом процессе немаловажную роль.

В июле Москва получила письменные заверения от главы МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян закроют в ближайшее время.