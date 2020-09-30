Инспекторы МАГАТЭ посетили второй спорный объект в Иране

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили второй спорный объект в Иране в рамках соглашения. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

«В рамках соглашения с Ираном по решению указанных МАГАТЭ вопросов, связанных с осуществлением гарантий, агентство на этой неделе осуществило комплиментарный доступ на второй объект в стране и взяло пробы из окружающей среды», ― говорится в документе.

Ранее, 4 сентября, отмечалось, что эксперты МАГАТЭ оценили запасы обогащенного урана Ирана после посещения другого спорного объекта в республике.

После проверки обнаружилось, что по состоянию на 25 августа запасы обогащенного урана страны достигли 2105,4 кг, в то время как разрешенный в соответствии с ядерной сделкой 2015 года лимит составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6).

В июне стало известно, что МАГАТЭ приняло резолюцию по доступу к ядерным объектам Ирана. В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выделяет Ирану два месяца на завершение проектов по ядерной программе, после истечения срока исламская республика попадет под санкции.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Он ограничил развитие иранской ядерной программы в обмен на постепенное снятие с Исламской Республики санкций Совбеза ООН. Тегеран на 25 лет допустил наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Весь обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, установлен предельно допустимый уровень обогащения.

Два года назад американская сторона вышла из договора, мотивировав это тем, что она недостаточно регулирует развитие и сдерживание ядерной программы Ирана, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.