Volvo отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей

Шведская компания Volvо отзывает с российского рынка для ремонта 1627 автомобилей моделей S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленных в период с 2007 по 2018 год. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные крепления ремней безопасности передних сидений. В случае аварии это может привести к снижению эффективности функционирования ремней безопасности.

Дилеры Volvo проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

17 сентября сообщалось, что Volvo начала продажи в России обновленных седана бизнес-класса S90 и универсала V90 Cross Country.