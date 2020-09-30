Прямой эфир

Volvo отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведская компания Volvо отзывает с российского рынка для ремонта 1627 автомобилей моделей S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленных в период с 2007 по 2018 год. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Ремонт с принуждением: автомобили будут отзывать единообразно
В России разрабатывают общий стандарт для отзывных кампаний

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные крепления ремней безопасности передних сидений. В случае аварии это может привести к снижению эффективности функционирования ремней безопасности.

Дилеры Volvo проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

17 сентября сообщалось, что Volvo начала продажи в России обновленных седана бизнес-класса S90 и универсала V90 Cross Country.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020