Genesis опубликовал фото нового кроссовера GV70

Корейский автопроизводитель Genesis распространил изображения нового компактного кроссовера GV70.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 30 сентября в редакцию «Известий», новинка станет вторым кроссовером в линейке Genesis и займет место рядом с моделью GV80.

Отличительными особенностями Genesis GV70 станут массивная пятиугольная радиаторная решетка и узкие светодиодные фары.

Отмечается, что закамуфлированный кроссовер в течение одного месяца будет тестироваться в Корее на дорогах общего пользования.

На российском рынке продажи Genesis GV70 должны стартовать в 2021 году. При этом появление нового кроссовера позволит увеличить продажи бренда в 2–3 раза.

28 сентября сообщалось, что в подмосковном гольф-клубе «Пестово» в рамках восьмого этапа соревновательной программы ассоциации гольфистов-любителей «Тур десяти» состоялась презентация бизнес-седана Genesis G80 третьего поколения.