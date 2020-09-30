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Genesis опубликовал фото нового кроссовера GV70

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Корейский автопроизводитель Genesis распространил изображения нового компактного кроссовера GV70.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 30 сентября в редакцию «Известий», новинка станет вторым кроссовером в линейке Genesis и займет место рядом с моделью GV80.

Отличительными особенностями Genesis GV70 станут массивная пятиугольная радиаторная решетка и узкие светодиодные фары.

Отмечается, что закамуфлированный кроссовер в течение одного месяца будет тестироваться в Корее на дорогах общего пользования.

На российском рынке продажи Genesis GV70 должны стартовать в 2021 году. При этом появление нового кроссовера позволит увеличить продажи бренда в 2–3 раза.

28 сентября сообщалось, что в подмосковном гольф-клубе «Пестово» в рамках восьмого этапа соревновательной программы ассоциации гольфистов-любителей «Тур десяти» состоялась презентация бизнес-седана Genesis G80 третьего поколения.

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