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В Подмосковье представили новый бизнес-седан Genesis G80

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В подмосковном гольф-клубе «Пестово» в рамках восьмого этапа соревновательной программы ассоциации гольфистов-любителей «Тур десяти» состоялась презентация бизнес-седана Genesis G80 третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба автомобильного бренда.

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В основе модели лежит новейшая платформа компании, на которой также построен первый кроссовер марки GV80. Новый кузов на 6% жестче прежнего, он на 42% состоит из сверхпрочных сталей и на 19% из алюминия.

Седан Genesis G80 сохранил классический силуэт со сдвинутой назад кабиной и дополнительными окошками в задних стойках крыши.

В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов. Для седана предусмотрены 10 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система мониторинга мертвых зон, круиз-контроль с функцией смены полосы движения.

Новый седан Genesis G80 оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 380 л.с. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

23 марта сообщалось, что Genesis представил в России седан G90 2021 модельного года.

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