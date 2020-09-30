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В России ресторанам запретят включать чаевые в чек

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Правительство России утвердило правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, в список которых попал и запрет на включение чаевых в чек. Подробности изменений, которые вступят в силу с 2021 года, приводятся 30 сентября на сайте Роспотребнадзора.

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«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг», — говорится в заявлении.

Заведениям также запрещается оказывать платные услуги без согласия клиента, и потребитель в таком случае вправе требовать возврата денег.

Кроме того, заведения будут обязаны предупреждать о том, какие услуги платные, а какие нет, пишет «Газета.ру».

«По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Также в правилах прописано право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя», — добавили в Роспотребнадзоре.

В конце июля международная платежная система MasterСard и платформа Etiquette совместно запустили в России сервис безналичного приема чаевых.

В ноябре прошлого года аналитики Сбербанка и Foodtech-платформы SberFood подсчитали, что россияне в среднем оставляют на чай 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах всех ценовых сегментов.

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