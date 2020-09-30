Фрегат Черноморского флота провел тренировку по ПВО в Средиземном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ в среду, 30 сентября.

«В ходе тренировки корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель, а расчеты ПВО при подходе самолета на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблю», — цитирует ТАСС заявление Черноморского флота.

Отмечается, что условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля.

Многоцелевая атомная подлодка Северного флота 11 сентября в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.

Новейший малый ракетный корабль «Зеленый дол» проекта «Буян-М» 9 сентября провел успешные стрельбы в Белом море.

В начале августа корабли Балтфлота в рамках учения «Океанский щит» успешно провели условные пуски ракет в Северном море, пишет «Газета.ру».