Горбачев заявил о попытке извне создать раскол между народами Германии и РФ

Народы Германии и России пытаются поссорить другие игроки международной политической арены. Такое мнение высказал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев 27 сентября в беседе с The Times.

«Вопросы возникают то там, то тут. Многие со стороны хотят подбросить раскол нам и немцам. Надо быть на уровне народа, а не группировки какой-то. Народам нужно это сохранять. Сейчас ситуация, которая требует большой ответственности», — отметил политик.

Он призвал страны сохранить доброжелательные отношения. Экс-президент СССР напомнил, что, несмотря на сложные периоды, Россия и ФРГ смогли наладить отношения.

«Поэтому я отдаю должное мудрости русских и немцев. Пройти через это, такие потери иметь, и все-таки народы проявили потрясающую зрелость. Это пример для многих», — сказал Горбачев.

Отношения Москвы и Берлина начали обостряться на фоне инцидента с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Он почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите».

Там у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было, как и остались без ответа все официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры РФ и медиков.

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами.