Гинцбург оценил возможность забеременеть после вакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что беременеть после прививки от коронавирусной инфекции можно.

При этом он подчеркнул, что во время вакцинации, а также в период между первой и второй прививкой лучше не планировать зачатие.

«Беременеть можно после вакцинации. Во время вакцинации не надо все-таки планировать зачатие, но если прошла, то пожалуйста», — заявил Гинцбург «РИА Новости» в среду, 30 сентября.

Ранее сообщалось, что женщинам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», не рекомендуется беременеть. У тех, кто забеременел во время исследования вакцинация будет приостановлена, а за пациенткой будут наблюдать специалисты вплоть до рождения ребенка.

Согласно последним рекомендациям Минздрава РФ по лечению COVID-19, вакцина противопоказана для лиц младше 18 лет, а также беременным и кормящим матерям в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности препарата для этих групп лиц.

В августе американские ученые провели исследование и выяснили, что беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.