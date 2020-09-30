Прямой эфир
Сюжет:

Гинцбург оценил возможность забеременеть после вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что беременеть после прививки от коронавирусной инфекции можно.

Полезный госсовет: вернется ли РФ к прежним ограничениям из-за COVID
Придется ли прибегать к чувствительным для экономики мерам, зависит от каждого, считает президент

При этом он подчеркнул, что во время вакцинации, а также в период между первой и второй прививкой лучше не планировать зачатие.

«Беременеть можно после вакцинации. Во время вакцинации не надо все-таки планировать зачатие, но если прошла, то пожалуйста», — заявил Гинцбург «РИА Новости» в среду, 30 сентября.

Ранее сообщалось, что женщинам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», не рекомендуется беременеть. У тех, кто забеременел во время исследования вакцинация будет приостановлена, а за пациенткой будут наблюдать специалисты вплоть до рождения ребенка.

Согласно последним рекомендациям Минздрава РФ по лечению COVID-19, вакцина противопоказана для лиц младше 18 лет, а также беременным и кормящим матерям в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности препарата для этих групп лиц.

В августе американские ученые провели исследование и выяснили, что беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020