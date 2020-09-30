В России до конца года может закрыться треть АЗС

30% АЗС в России закроются уже в этом году. Такие данные приводит Независимый топливный союз. Причина — введение очередного нацстандарта для топливнораздаточных колонок. ГОСТ вступает в силу 1 октября. АЗС нужно будет оснастить новым программным обеспечением. ПО будет контролировать недолив топлива в автомобили. Некоторым бизнесменам такие техизменения не по карману. Кроме того, изготовление колонки с новым ПО занимает полгода. Не все АЗС успеют заказать их до конца 2020 года. Предприниматели опасаются проверок и штрафов. Пока особая система ни на одной заправке в России не установлена.