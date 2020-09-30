Экс-премьер Украины рассказал о поездке в «Вашингтонскую область»

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отправился в США, где проведет важную для Украины работу.

29 сентября в Facebook политик рассказал, что планирует в основном находиться в «Вашингтонской области».

«Будет много важного, что напрямую коснется Украины. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны», ― написал он.

Кроме того Гончарук отметил, что хочет посмотреть на свою страну на расстоянии, чтобы отвлечься от «ежедневного политического трэша».

Экс-глава правительства Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире. В период руководства украинским кабмином с августа 2019 по март 2020 года ему было 35 лет.

При этом его планировали уволить еще в январе. По данным СМИ, у Гончарука был конфликт с президентом Владимиром Зеленским 17 января политик подал заявление об отставке из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов.