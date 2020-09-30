Командующий ВМС США перенес операцию на сердце

Начальнику штаба военно-морских сил (ВМС) США Майклу Гилдею провели операцию на сердце после того, как ему стало плохо на пробежке, сообщает 29 сентября The Wall Steet Journal.

По данным издания, заболевание у адмирала выявили давно, однако из-за резкого ухудшения самочувствия, операцию пришлось проводить в кратчайшие сроки. В настоящее время его состояние оценивается как хорошее. 57-летний Гилдей уже вернулся к исполнению обязанностей в Пентагоне.

По словам источников, Гилдею стало плохо 10 августа, прооперировали его через две недели.

В июне стало известно, что король Марокко Мухаммед VI перенес операцию на сердце. 56-летний монарх страдал от нарушения сердечного ритма.