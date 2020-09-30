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Колледж искусств закрыли на карантин в Саратове

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С 29 сентября приостановлен учебный процесс в Саратовском областном колледже искусств. Ограничительные мероприятия были введены в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Карантин введен для для 1-4 курсов всех отделений с 29 сентября по 13 октября.

Как следует из приказа по колледжу, у вокалистов болеет каждый третий. Министр культуры области Татьяна Гаранина еще раз подчеркнула ИА «Взгляд-инфо», что речь не идет о коронавирусе.

«В колледже превышен 20% порог по ОРВИ, по правилам и был объявлен карантин на две недели. Всего у нас в колледже учатся около 800 человек. Мы закрыли оба здания – и на Радищева, 22, и на Радищева, 14», – рассказала министр.

Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционный формат обучения. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ведомства. Ситуация с закрытием школ на карантин в российских регионах находится под пристальным контролем, а заболеваемость в них не превышает обычные сезонные показатели.

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