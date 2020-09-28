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В Минпросвещения оценили шанс массового перевода школ на дистанционку

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Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционный формат обучения. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

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«По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы», — приводит сообщение ведомства ТАСС. В ряде школ карантин коснулся только отдельных классов.

По данным ведомства, ситуация с закрытием школ на карантин в российских регионах находится под пристальным контролем, а заболеваемость в них не превышает обычные сезонные показатели.

Ранее в сентябре часть российских школьников вернулась к дистанционному обучению, школы отправились на карантин из-за случаев заражения COVID-19.

В московских учебных заведениях перевели часть классов на карантин, после того как были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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